Sky - Mario Rui, trattativa in corso tra Napoli e Galatasaray: i dettagli

Il Napoli ha una trattativa in corso con il Galatasaray per cedere Mario Rui. Per il portoghese il club turco dovrebbe arriva ad offrire nelle prossime ore tra i 5 e i 6 milioni di euro. Con l’eventuale cessione di Mario Rui, il Napoli poi si concentrerebbe per l’acquisto di un nuovo terzino sinistro. A riferirlo ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’, è il giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio.