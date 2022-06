Sky - Meret-Napoli, in arrivo il rinnovo: accordo vicinissimo

Il futuro di Alex Meret sembra essere ancora in azzurro.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il futuro di Alex Meret sarà, molto probabilmente, ancora in azzurro. Il Napoli sembra aver deciso di puntare sul portiere italiano, così come appreso dal giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio, ai microfoni di ‘Calciomercato l’originale’: “Accordo vicinissimo per il rinnovo di Meret”.