Sky - Milik, manca ancora l'ok definitivo alla Roma: vuole ancora la Juve

Ultime sula trattativa Milik-Roma riferite dal giornalista ed esperto di mercato Sky, Gianluca Di Marzio: "Arek Milik non ha ancora sciolto le ultime riserve. Il polacco non ha dato ancora il suo ok definitivo alla Roma. Resta quindi ancora bloccato il passaggio di Edin Dzeko alla Juve. Milik in cuor suo ha ancora speranza di andare alla Juventus. E' da sei mesi che si sente un giocatore bianconero, ma con l'arrivo di Pirlo al posto di Sarri le cose sono cambiate. Il nuovo tecnico della Juventus preferisce all'attaccante del Napoli quello della Roma".