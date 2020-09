Sky - Milik-Roma, domani prima parte delle visite mediche: si svolgeranno fuori dall'Italia

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel corso della trasmissione 'Calciomercato l'originale', soffermandosi ovviamente sulle ultime di casa azzurra: "Milik si è convinto di andare alla Roma, è stata un'altra lunga giornata di trattative. Milik ieri sera ha iniziato a prendere in considerazione l'ipotesi, anche dopo aver capito che la Juve lo aveva abbandonato. Operazione da 25 mln di euro complessivi, lui deve tra l'altro rinnovare per permettere il prestito con obbligo.

Domani mattina Milik effettuerà una prima parte delle visite mediche non Italia ma a Innsbruck, proprio per verificare lo stato del ginocchio destro e di quello sinistro, in più Milik sta ancora definendo delle pendenze arretrate con il Napoli, anche il discorso delle multe. Piccoli passaggi che dovrebbero essere definiti domani. La Roma non autorizza le visite mediche di Dzeko se non ha l'ok da Innsbruck".