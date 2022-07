Sky - Missione per Kim, dirigente del Napoli a Istanbul: superato il Rennes, oggi giornata decisiva

"Kim è un giocatore che il Napoli segue da tempo, è molto forte e se il Napoli riuscirà a prenderlo farà uno dei colpi più interessanti del mercato”.

Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di mercato Sky, ai microfoni dell’emittente satellitare ha fatto il punto sul mercato del Napoli con gli ultimi aggiornamenti sull’affare Kim-Min-Jae: “E’ partita la missione per prendere Kim. Un dirigente del Napoli è in queste ore a Istanbul per cercare di arrivare l’accordo. Domani (oggi, ndr) sarà la giornata decisiva per capire se Kim diventerà un giocatore del Napoli con gli azzurri che hanno superato il Rennes. Kim è un giocatore che il Napoli segue da tempo, è molto forte e se il Napoli riuscirà a prenderlo farà uno dei colpi più interessanti del mercato”.