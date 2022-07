Sky - Napoli-Kim, è fatta! Trovato l'accordo per tre anni

Nei prossimi giorni il club di De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria.

"Buona fortuna mio Fenerbache": così Kim Min-Jae ha dato l'imbocca al lupo alla squadra turca per la prossima gara contro la Dinamo Kiev. Il difensore sudcoreano l'ha fatto ritwittando la formazione titolare dei turchi dove lui non è presente. Un chiaro segnale d'addio con il Napoli che lo aspetta in Italia: oggi sono stati definiti gli ultimi dettagli e Kim è sempre più vicino a essere un giocatore azzurro.

Il Napoli ha trovato l'accordo con il giocatore sulla base di un contratto triennale senza opzione di rinnovo. Nei prossimi giorni il club di De Laurentiis pagherà la clausola rescissoria. Il difensore arriverà a Napoli dopo esser stato molto vicino al Rennes del suo ex allenatore Genesio. I transalpini sembravano poterla spuntare per il classe '96, ma la dirigenza azzurra dopo un blitz a Parigi per tentare di convincere Diallo con una nuova accelerata negli ultimi giorni con un altro viaggio a Istanbul è riuscita a chiudere Kim. A riportarlo sul proprio sito, è il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio.