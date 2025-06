Nusa distrugge l'Italia, Sky svela: Manna lo segue da tempo e può provarci

Il giovane talento Antonio Nusa ieri sera è stato protagonista di una prestazione strepitosa nel 3-0 della sua Norvegia contro l'Italia: prima l'assist a Sorloth per la rete che stappa la partita, poi un gol stupendo passando in mezzo a due e liberando il destro potente da fuori area che trafigge Donnarumma. Insomma, il classe 2005 si è messo in mostra distruggendo la Nazionale azzurra.

Stando a quanto rivelato dal giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio, per il gioiello del Lipsia potrebbe fare un tentativo proprio il Napoli. Infatti, il direttore sportivo Giovanni Manna segue da tempo il classe 2005 e aveva provato a portarlo in azzurro già la scorsa estate. Dunque non è escluso che il Napoli faccia un nuovo tentativo per Nusa in questa finestra di mercato, anche se le cifre rischiano di essere alte così come agguerrita la concorrenza.