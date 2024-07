Sky - Napoli-Lukaku, nuovi contatti per trovare l'intesa sul contratto: le ultime

"Anche oggi il Napoli ha continuato a dialogare con Lukaku per cercare l'intesa economica, tre anni di contrato".

Nel corso di 'Calciomercato l'originale', il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha parlato della trattativa tra Romelu Lukaku e il Napoli: "Anche oggi il Napoli ha continuato a dialogare con Lukaku per cercare l'intesa economica, tre anni di contratto.

Il club di De Laurentiis vuole essere pronto nel momento in cui Osimhen lascerà per andare al PSG, la squadra più calda oggi, anche se non non c'é niente di chiuso. Il Napoli quindi si vuole tutelare".