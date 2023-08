Sky - Offerta Psv per Lozano: trattativa avanzata col Napoli, cifre e dettagli

Hirving Lozano potrebbe tornare al Psv Eindhoven, la squadra che lo ha lanciato nel grande calcio europeo.

C'è l'offerta al Napoli - Secondo quanto riferito da Sky Sport, infatti, il Psv Eindhoven ha formulato un’offerta al Napoli di 10 milioni più bonus. Contatti in corso tra le due società e trattativa avanzata. La richiesta del club azzurro - si legge - è leggermente superiore, ma essendo il giocatore a scadenza di contratto, le parti potrebbero arrivare a un accordo. In caso di partenza del giocatore, il Napoli tornerebbe sul mercato per acquistare un altro attaccante esterno negli ultimi giorni di trattative.