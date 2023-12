Sky - Osimhen è rientrato in mattinata a Napoli: si è allenato anche in aereo

Victor Osimhen è tornato a Napoli.

Victor Osimhen è tornato a Napoli. Ieri si era recato a Marrakech per la cerimonia di consegna del Pallone d’Oro africano, poi vinto, e questa mattina era già a Castel Volturno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il nigeriano ha svolto la rifinitura con i propri compagni di squadra.

Il bomber ha fatto di tutto per farsi trovare pronto da Mazzarri: ha infatti svolto esercizi anche in aereo. Dopo la grande emozione per la conquista del trofeo, l’ex Lille si metterà a disposizione del suo allenatore per centrare la qualificazione agli ottavi.