Sky - Osimhen, il Chelsea si tira fuori: restano Psg, Arsenal e l'Arabia

Il Chelsea chiude per Omorodion e dunque si tira fuori dalla corsa per Osimhen. Ne parla Sky Sport con il giornalista Gianluca Di Marzio che sul suo sito ufficiale scrive: "Sulle tracce dell'attaccante nigeriano, ormai separato in casa Napoli, resta il PSG ma potrebbe tornare in ballo anche l'Arsenal. Discorso diverso quello dell'Arabia Saudita, che continua a seguire il giocatore ma il cui progetto non convince a pieno il giocatore".