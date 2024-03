Sky - Osimhen non preoccupa per il Torino, solo riposo: le ultime da Castel Volturno

Oggi Victor Osimhen non ha lavorato in gruppo in vista della sfida di venerdì contro il Torino.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Oggi Victor Osimhen non ha lavorato in gruppo in vista della sfida di venerdì contro il Torino, il centravanti del Napoli ha svolto lavoro personalizzato in palestra.

Da Castel Volturno, l'inviato Sky Massimo Ugolini, riferisce ai microfoni dell'emittente satellitare le ultime sulle condizioni del nigeriano e degli altri infortunati in casa Napoli: "Segnali incoraggianti sono arrivati da soprattutto da Ngonge, che ha fatto lavoro in parte col gruppo e dovrebbe tornare a disposizione di Calzona venerdì. Rrahmani, invece, uscito con la Juventus con un piccolo problema muscolare, andrà valutato giorno dopo giorno. Oggi non si allenato Osimhen, ma nessun allarme. Il giocatore sta bene, è solo molto molto stanco. Arrivato dal tour de force in Coppa d’Africa, è sceso subito in campo dando tanto in termine di impegno e soprattutto di gol e quindi va gestito. Una giornata di riposo per il nigeriano, deciderà Calzona se schierarlo dal primo minuto contro il Torino. In questo momento non c’è nessuna preoccupazione, nessun infortunio ma solo una gestione di un giocatore importantissimo pensando al prossimo impegno e anche alla sfida in Champions col Barcellona”.