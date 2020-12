Sky - Osimhen sta molto meglio: domani la visita di controllo al braccio, il Napoli ha un piano

In queste ore Victor Osimhen è atteso in Italia dopo l'ultimo periodo passato in Belgio per le cure dal suo infortunio tra spalla e braccio destri. L'attaccante nigeriano si sottoporrà subito al tampone per certificare la negatività e soltanto dopo, stando a quanto riferito dai colleghi di Sky Sport, potrà cominciare le sue visite di controllo qui in Italia.

DOMANI GIORNO CLOU - L'emittente satellitare spiega che nella giornata di domani ci sarà la visita di controllo al braccio destro (più che alla spalla). L'ex Lille ha infiammazioni varie ai nervi, anche se si dice molto migliorato negli ultimi giorni. L'obiettivo della società partenopea è quello di averlo pronto al 100% per il 20 gennaio, giorno in cui si disputerà la Supercoppa con la Juventus.