Sportitalia - Koulibaly, il City si è ritirato: resta il Psg, il Napoli attenderà pochi giorni

Alfredo Pedullà, giornalista di Sportitalia, ha parlato del futuro di Kalidou Koulibaly ai microfoni di 'Sportitaliamercato': "Niente City per Koulibaly, probabilmente in modo definitivo. Il club di Manchester ha virato su Gimenez che arriverà nel 2021 per circa 80mln di euro. A questo punto per il senegalese avanza il Psg, ma il Napoli non andrà oltre metà della settimana prossima".