Sportitalia - Milik-Roma, il Napoli accetta il pagamento in 4 anni: ecco le cifre dell'accordo

Arek Milik si avvicina a grandi passi verso la Roma. Dopo aver compreso i piani diversi della Juventus, l'attaccante polacco ha iniziato ad aprire al passaggio in giallorosso ed i contatti tra i club sono proseguiti. Secondo quanto riferito da Alfredo Pedullà di Sportitalia, l'offerta della Roma che ha convinto il Napoli è di 24mln di euro più 4 di bonus (2 facilmente raggiungibili) col pagamento dilazionato in 4 anni. Già in settimana l'operazione dovrebbe concludersi.