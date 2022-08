Tmw - Accordo Meret-Spezia! Rinnoverà col Napoli e andrà via in prestito

Il club ligure ha sciolto le riserve dopo che la Fiorentina ha alzato troppo le pretese per Bartomej Dragowski.

Sorpresa Spezia. Il club ligure è a un passo dall'intesa col Napoli per il prestito secco di Alex Meret (dopo il rinnovo di contratto coi partenopei fino al 30 giugno 2024). Un colpo importantissimo che starebbe per definire il club dei Platek e del dt Pecini. Il club ligure ha sciolto le riserve dopo che la Fiorentina ha alzato troppo le pretese per Bartomej Dragowski. A riferirlo è Tuttomercatoweb.