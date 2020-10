TMW - Bakayoko sarà un giocatore del Napoli! Oggi i dettagli, definita la formula

Bakayoko sarà un giocatore del Napoli! Non ha dubbi l'esperto di mercato Niccolo Ceccarini, voce di TMWRadio, che su twitter annuncia l'imminente arrio in Italia del mediano del Chelsea: "Bakayoko, "in giornata ultimi dettagli con il Chelsea, sarà un giocatore del Napoli. Arriverà in prestito". Possibile dunque che nelle prossime ore il calciatore arrivi in Italia per le visite mediche.

#Bakayoko, in giornata ultimi dettagli con il Chelsea, sarà un giocatore del Napoli. Arriverà in prestito — Niccolò Ceccarini (@NickCecca) October 3, 2020