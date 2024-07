Tmw - Hermoso ad un passo dal Napoli: affare destinato a concludersi, le ultime

Il Napoli continua ad essere molto interessato a Mario Hermoso: il centrale ha lasciato l'Atletico Madrid a parametro zero e il Napoli lo vorrebbe per aumentare le scelte a disposizione di Antonio Conte nel reparto difensivo, non pago degli arrivi di Rafa Marin e Buongiorno. Si continua a trattare sull'ingaggio tra le parti, ma gli azzurri sembrano determinati a portare a termine anche questo arrivo. Lo scrive Tmw.

Al contrario, l'Inter sembra aver abbandonato la pista definitivamente: l'occasione a parametro zero era molto allettante ma la nuova politica societaria impone acquisti più orientati al futuro, quindi profili giovani e non costosi dal punto di vista dell'ingaggio, esattamente l'opposto di quanto richiede l'ex Atletico Madrid, che vede nel prossimo ingaggio l'occasione di strappare il 'contratto della vita'.