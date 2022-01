Tmw - Lazio-Ghoulam, accordo vicino: il terzino può partire a gennaio

Faouzi Ghoulam potrebbe lasciare il Napoli con sei mesi di anticipo. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tuttomercatoweb l'algerino è infatti vicino all'accordo con la Lazio per lasciare subito gli azzurri e trasferirsi nella Capitale, con i partenopei che non si opporrebbero al suo addio. L'idea del Napoli è quella di anticipare l'arrivo di un terzino sinistro per battere la concorrenza e sostituire Ghoulam, in scadenza a giugno.