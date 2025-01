Tmw - Ngonge verso il Bologna! Si tratta sulla cifra del riscatto: i dettagli

È previsto per domani un incontro fra Napoli e Bologna per cercare un accordo per il futuro di Cyril Ngonge. L'attaccante, acquistato dai partenopei nello scorso gennaio, è finito nel mirino dei felsinei anche in estate, salvo poi non trovare la formula giusta per arrivare alla fumata bianca. Dopo i pochi minuti concessi da Antonio Conte, lo stesso ex Verona ha chiesto più spazio, con Vincenzo Italiano che lo avrebbe voluto già nel gennaio del 2024, quando allenava la Fiorentina.

Si tratta sul prestito con diritto di riscatto, ed è la cifra l'oggetto del contendere. La valutazione che ne fa il Napoli è di circa 18 milioni, magari con un prestito oneroso iniziale. Quindi la cessione sembra sempre più vicina.

Perché Ngonge non ha vissuto una stagione da protagonista con il Napoli. Chiuso da Kvaratskhelia, Politano e Neres, ha giocato cinque gare in campionato, più tre in Coppa Italia dove ha segnato due gol. In estate anche la Lazio tentò di inserirsi all'ultimo minuto senza però riuscire a trovare un accordo con i partenopei che, nel frattempo, hanno trovato una quadratura. Ora la situazione è diversa e non c'è bisogno di un trasferimento a titolo definitivo, mentre per il Bologna sarebbe il sostituto di un Cambiaghi che si è fatto male a fine agosto.