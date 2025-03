Tmw - Nome nuovo per l'attacco: il Napoli studia il colpo Semenyo dalla Premier, i dettagli

Il Napoli sta studiando le prestazioni di Antoine Semenyo, ala destra venticinquenne ghanese del Bournemouth, una dei migliori attaccanti della Premier League. Valutazione oltre i 30 milioni, piede destro, può giocare indifferentemente da ala che da punta, con una predilezione per la fascia destra. Quasi certamente a luglio, dopo l'addio di Kvara, arriveranno due ali, sempre che Antonio Conte non decida di rimanere con il 3-5-2. A scriverlo è TMW.

Nei giorni scorsi Semenyo è diventato famoso per la sua rincorsa nel rigore contro l'Everton in FA Cup: una passeggiata con il pallone alle spalle e poi il cambio di direzione, per finire con un tiro di potenza. “L’ho fatto un po’ di volte in allenamento e non sbagliavo. Sempre all’incrocio. Per questo ho pensato “se per caso devo calciare un rigore, lo faccio”. E l’ho fatto. Perché ho così tanta forza, il pallone è leggero, per questo se colpisci bene il portiere non lo può parare, anche se indovina la giusta direzione”. E a chi gli chiede se diventerà un modo esclusivo di calciare, ha risposto: “Non proprio. Qualcuno me lo ha già domandato, ma l’ho fatto senza pensare ed è il motivo per cui ho segnato. Se entra, a chi importa com’è la rincorsa? Ora è una cosa mia, quindi… Perché no?”

In questa stagione Semenyo ha giocato 26 partite di Premier League, segnando sette reti con quattro assist. Ed è anche il motivo per cui molte squadre, oltre al Napoli, lo stanno cercando. Su di lui c'è anche il Liverpool, come possibile sostituto di Mohamed Salah.