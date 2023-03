Tmw - PSG-agente Osimhen, summit segreto settimana scorsa! E' obiettivo per l'estate: la valutazione e i dettagli

Settimana scorsa è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain.

© foto di www.imagephotoagency.it

Settimana scorsa, secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, è andato in scena un incontro fra Roberto Calenda, agente di Victor Osimhen, e Luis Campos, direttore tecnico del Paris Saint Germain. Un summit (tenuto segreto al Napoli) per valutare il futuro del calciatore, chiacchierato soprattutto in ottica Premier League. La valutazione è intorno ai 150 milioni e il PSG è alla ricerca di un centravanti per la prossima annata.