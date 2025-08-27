Prima pagina

Il Mattino: "Napoli-Inter, è già duello"
Nell'edizione di oggi, Il Mattino dedica ampio spazio al duello in campionato tra le due favorite della Serie A, il Napoli campione d'Italia di Antonio Conte e l'Inter di Cristian Chivu: "Napoli-Inter, è già duello. Le grandi rivali subito protagoniste". C'è spazio anche per il mercato azzurro con il sostituto di Lukaku che si avvicina: "Hojlund, accordo quasi fatto". Di seguito la prima pagina integrale.