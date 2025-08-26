Hojlund-Napoli, tutto rimandato a domani! Sky: lo United insiste sull’obbligo

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sulla trattativa tra Napoli e Manchester United per Rasmus Hojlund: “Oggi non lo è stata per la chiusura. In contatti di oggi pomeriggio tra Napoli e United non hanno portato ancora ad un’intesa. Balla ancora qualcosa sulla formula, perché il Napoli vuole fare un prestito oneroso, da circa 5 milioni di euro, ma legare il riscatto dei 40mln previsti alla qualificazione in Champions della prossima stagione e a un numero di presenze del giocatore con la maglia del Napoli.

Il Manchester, invece, oggi ha insistito affinché il riscatto fosse obbligatorio, non legato a delle condizioni. Adesso gli intermediari e l’entourage del giocatore stanno cercando di trovare un compromesso, di fare venire incontro le due esigenze, di far sì che non sia un obbligo sicuro ma meno condizionato a quello che il Napoli propone trovando una simbiosi rispetto a queste due esigenze. Domani ci sarà un ulteriore step di questa trattativa”.