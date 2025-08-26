Elmas, il ritorno è vicinissimo! Sky: “Si può chiudere già domani: la formula”

Nel corso di ‘Calciomercato l’Originale’, il giornalista ed esperto di mercato Sky Gianluca Di Marzio ha riferito le ultime sulle trattative del Napoli: “Il Napoli è vicinissimo al ritorno di Eljif Elmas in azzurro, che l’anno scorso era in prestito dal Lipsia al Torino. Il Napoli lo sta trattando da diverse settimane, ma oggi è stata una giornata decisiva.

Le parti sono vicinissime, balla ancora qualcosina che il Napoli confida di poter chiudere nella giornata di domani, in modo da formalizzare il ritorno di Elmas con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto”.