Tmw - Si chiude l'era Mertens: Napoli non farà offerte per il rinnovo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un'era che si chiude. Le ultime raccolte da Tuttomercatoweb.com sul futuro di Dries Mertens parlano di una volontà quasi definita al momento: il Napoli non farà ulteriori offerte per il rinnovo del contratto del belga. Questo a meno di nuovi cambi di rotta nella trattativa ma la sensazione è che il futuro di Ciro Mertens sarà lontano dalla sua amata città campana.

Il club ha consegnato da tempo i galloni da titolare a Victor Osimhen e come riserva potrebbe inserire un attaccante giovane, rapido, mobile, con le caratteristiche di Mertens, con cui costruire il futuro. Senza dimenticare che Luciano Spalletti e il club azzurro in casa hanno anche Andrea Petagna, centravanti con caratteristiche uniche in rosa e al quale, anche in futuro, il Napoli non vuole rinunciare.