Il discorso di Conte alla squadra: "Vinciamole tutte e poi..."

Antonio Conte non si arrende mai. E a Castelvolturno gira una "pazza idea": l'allenatore che ha vinto lo scudetto la scorsa stagione non vuole arrendersi, il tricolore è ancora sul petto degli azzurri e la resa non fa parte del suo vocabolario. Conte ci crede e ha provato a trasmettere il verbo "crederci" alla squadra. Lo riporta oggi in edicola TuttoSport:

"La pazza idea di Antonio Conte: vinciamole tutte e poi si vedrà. Mancano 14 partite alla fine del campionato, il Napoli non avrà altri impegni e gli infortunati prima o poi rientreranno. II conto è presto fatto. Ci sono ancora 42 punti in palio, da sommare eventualmente agli attuali 49 degli azzurri, per un totale di 91: a quelle vette sarebbe difficile arrivare anche per l'Inter ed il Milan. Ma è inutile fare calcoli, Conte ha chiesto l'en plein, per poi verificare gara dopo gara quante chance ci saranno per bissare (in rimonta) il traguardo della passata stagione"'