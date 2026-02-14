Tuttonapoli Napoli-Roma, le probabili formazioni: Conte ha due dubbi, Gasp in emergenza

Il Napoli di Antonio Conte è stato eliminato anche dalla Coppa Italia ed ora resta da giocare solo il campionato: questa domenica alle ore 20:45, subito uno scontro cruciale in ottica quarto posto. Allo Stadio Maradona, infatti, arriva la Roma di Gian Piero Gasperini: gli azzurri in caso di vittoria andrebbero a +6 sui giallorossi, l'ideale per avviarsi ad un finale di stagione più sereno almeno dal punto di vista della classifica.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte spera di avere a pieno regime McTominay, cresce l'ottimismo per la sua presenza dal 1'. Nel 3-4-2-1, si rinnova il ballottaggio Meret-Milinkovic tra i pali, in difesa Beukema, Rrahmani e uno tra Buongiorno ed Olivera a sostituire lo squalificato Juan Jesus. Sulla corsia destra riecco Politano, dall'altro lato confermato Spinazzola, mentre in mediana agirà Lobotka e insieme a lui, se non dovesse farcela Scott, verrà arretrato Elmas con Giovane più avanzato; a completare l'attacco Vergara e Hojlund. Possibile rientro tra i convocati per Gilmour.

Le ultime sulla Roma

Gian Piero Gasperini è in emergenza e rischia di dover reinventare l'attacco. Sistema di gioco a specchio: in porta c'è Svilar, pacchetto arretrato composto da Mancini, N'Dicka e Ghilardi. A centrocampo, senza Koné è ballottaggio tra Pisilli ed El Aynaoui per affiancare Cristante, sugli esterni invece tocca a Celik e Wesley. In avanti, non sono al meglio Dybala e soprattutto Soulé, quindi spazio a Pellegrini ed eventualmente Zaragoza alle spalle del centravanti Malen.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) domenica 15 febbraio ore 20:45

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Vergara, Elmas; Højlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Buongiorno-Olivera 55-45%, McTominay-Giovane 60-40%

Indisponibili: De Bruyne, Gilmour, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Juan Jesus (squalificato)

ROMA (3-4-2-1) probabile formazione: Svilar; Mancini, N'Dicka, Ghilardi; Celik, Cristante, Pisilli, Wesley; Dybala, Pellegrini; Malen. Allenatore: Gian Piero Gasperini

Ballottaggi: Pisilli-El Aynaoui 55-45%, Dybala-Zaragoza 70-30%, Pellegrini-Soulé 60-40%,

Indisponibili: Ferguson, Dovbyk, Hermoso, El Shaarawy, Koné

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli