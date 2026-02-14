L'usura ha colpito anche McTominay, non ha recuperato: salta anche la Roma

Nonostante la fiducia e l'ottismo trapelati anche a caldo a Genova, così come nei giorni successivi, Scott McTominay salterà la gara contro la Roma. Il centrocampista scozzese non ha recuperato dal fastidio rimediato dopo mesi di utilizzo senza sosta e non ci sarà. A questo punto scontato l'arretramento di Elmas sulla linea dei centrocampisti, come già accaduto in Coppa Italia contro il Como.

In casa Roma ok Dybala, seppur non al 100% come dichiarato da Gasperini quest'oggi in conferenza stampa, con Pellegrini in vantaggio su Soulé che soffre di problematiche di pubalgia, alle spalle dell'inamovibile Malen. In mezzo Pisilli favorito su El Aynaoui perché Koné non sarà della partita. Out anche Hermoso che non ha recuperato.