McTominay, cresce l'ottimismo! Sky: possibile titolare con la Roma! Ultime di formazione

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 18:11In primo piano
di Pierpaolo Matrone

Avvicinamento intenso al big match del Maradona. Antonio Conte deve fare i conti con l’assenza forzata di Juan Jesus, squalificato. In difesa prende quota l’opzione Sam Beukema, con Alessandro Buongiorno sul centro-sinistra e Amir Rrahmani in mezzo; in alternativa possibile l’impiego di Mathías Olivera.

A centrocampo cresce l’ottimismo per Scott McTominay, gestito con cautela in settimana. Davanti confermata la linea Rasmus Hojlund con Antonio Vergara ed Eljif Elmas a supporto; Matteo Politano spera sulla destra. In porta Vanja Milinković-Savić. A riportarlo è Sky Sport.