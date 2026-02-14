Recupera McTominay? Le sensazioni da Castelvolturno per Napoli-Roma

Dopo aver dominato il primo tempo del Marassi in Genoa-Napoli e dopo aver saltato Napoli-Como per permettere un pieno recupero, Scott McTominay è l'uomo più atteso per domani sera. Conte ha voluto preservarlo nella gara di Coppa Italia per averlo a pieni motori domani sera, ma non è ancora certa la sua presenza. Ecco cosa si legge sulle pagine de "Il Corriere dello Sport" in edicola oggi:

"McTominay vede la Roma e dunque il ritorno in campo. La rifinitura di oggi, alla vigilia della sfida di domani al Maradona, chiarirà ulteriormente lo stato di salute del numero otto di Conte. La fiducia per il recupero aumenta sempre di più. Scott vuole essere in campo domani dopo aver saltato la partita di Coppa Italia contro il Como. Scelta strategica per concedergli l'intera settimana per lavorare e recuperare dall'infiammazione al tendine del gluteo che si era ripresentata a Marassi e che aveva convinto Conte a sostituirlo all'intervallo. Avanti tutta per McTominay, dunque, aspettando ulteriori conferme. Quella di oggi sarà giornata decisiva"