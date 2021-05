I tre calciatori da cui ripartirebbe Spalletti

Victor Osimhen è già leader del Napoli e sarà uno dei calciatori da cui ripartirà la formazione azzurra con la guida tecnica che potrebbe essere affidata a Luciano Spalletti. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive: "La partecipazione alla Champions League eleverebbe le quotazioni della squadra in generale. Per Osimhen, comunque, ci sarà un futuro tutto azzurro. Con Lozano e Zielinski formerà la base di partenza per il Napoli che verrà. E, a quanto pare, l’ingaggio di Spalletti darà indicazioni più chiare sul progetto che verrà". La rosa degli azzurri è già di qualità ma questi tre, a quanto pare, saranno i perni della formazione, del 4-2-3-1 che avrebbe in mente l'allenatore toscano.