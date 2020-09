Tuttosport annuncia: "Koulibaly va al City la prossima settimana. Scelto il sostituto in Olanda"

Kalidou Koulibaly è promesso sposo del Manchester City. Operazione ormai impostata così: 65 milioni più 5 di bonus. Si chiude la prossima settimana. Un istante dopo il suo addio, scrive il quotidiano Tuttosport oggi in edicola, il ds Giuntoli volerà in Olanda per chiudere col Feyenoord l'acquisto di Marcos Senesi, sarà lui il sostituto del difensore senegalese. Il club olandese chiede 25 milioni ma si chiuderà a 20 in un lampo.