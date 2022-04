Tuttosport - Bari o Napoli? ADL ha già deciso quale club cedere: i dettagli

Col Bari promosso in Serie B ritorna la tematica delle multiproprietà, De Laurentiis è ad un bivio, cedere i pugliesi oppure il Napoli

Col Bari promosso in Serie B ritorna la tematica delle multiproprietà, De Laurentiis è ad un bivio, cedere i pugliesi oppure il Napoli in caso di promozione in massima serie per il Bari? A quanto pare il patron avrebbe già preso una decisione, a scriverlo è il quotidiano Tuttosport. La notizia non è ufficiale, ma i De Laurentiis sarebbero pronti a cedere il Bari. Con la promozione in B, infatti, ci sarebbero facoltosi imprenditori italiani interessati a rilevare il club biancorosso, acquirenti al vaglio al momento solo del sindaco di Bari, Decaro.