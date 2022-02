Tuttosport - Juve su Ospina a zero: pronto assalto al colombiano come vice Szczesny

La Juventus è su David Ospina per la prossima stagione. Se i bianconeri dovessero perdere Perin, la prima scelta potrebbe essere il portiere azzurro in scadenza di contratto. Ne parla l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport. Il colombiano è con Sirigu in lizza per diventare il dodicesimo della formazione di Allegri, usato sicuro alle spalle di Szczesny. Il Napoli al momento non sembra intenzionato a rinnovare il suo contratto e dunque molte società si avvicineranno al portiere colombiano.