Tuttosport - Napoli su Bremer che non ha ancora rinnovato: gli azzurri lo seguono da vicino

Gleison Bremer, anni 24, è uno dei difensori più interessanti del nostro campionato. Domenica ha contenuto, come ha potuto, la forza di Osimhen, che ha segnato quando non era lui a marcarlo. Il centrale del Torino piace al Napoli.

Il suo contratto scade nel 2023, l'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che attorno al difensore si registra un crescente movimento di club interessati al suo cartellino. Bremer piace a Milan e Inter ma anche al Napoli che lo segue da vicino. Il club di Cairo lavora da settimane per il suo rinnovo di contratto, ma l'interesse mai nascosto di tutti questi club potrebbe anche far cambiare idea al difensore, magari pronto a provare una nuova esperienza in un top club italiano.