Tuttosport - Napoli su Caicedo se parte Petagna! E' una ghiotta chance di mercato

Petagna ha spiegato di voler restare all'Inter e di giocarsela il prossimo anno anche nel ruolo di sottopunta, ma la sua permanenza non è sicura. Per questo il Napoli valuta potenziali alternative. Tra questa sputa Caicedo, centravanti di scorta della Lazio, anni 32, contratto in scadenza nel 2022. Il Napoli, scrive il quotidiano Tuttosport, lo segue. Può essere lui il giocatore giusto per completare il reparto offensivo.