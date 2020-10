Tuttosport non ha dubbi: "Gattuso avrà Bakayoko, c'è l'ok del Chelsea"

Gattuso potrà finalmente avere il centrocampista di riferimento e di peso per fare senza affanni il 4-2-3-1. L'edizione odierna di Tuttosport, con un pezzo di Raffaele Auriemma, apre in maniera netta all'arrivo in casa azzurro di Bakayoko, mediano che il Napoli sta cercando di regalare a Gattuso in questi ultimi giorni di mercato.

Secondo il quotidiano l'affare si farà: "Si tratta di Tiemouè Bakayoko, 26enne franco-ivoriano di 1,89 centimetri, che Ringhio ha avuto modo di apprezzare quando ha allenato il Milan. Il Chelsea ha bisogno di ridurre l’organico e acconsente di cedere Bakayoko in prestito con diritto di riscatto".