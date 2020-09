Tuttosport - Offerta ufficiale del Psg per Koulibaly: si chiuderà la prossima settimana, le cifre

Svolta sul futuro di Kalidou Koulibaly: è arrivata un'offerta ufficiale per il difensore senegalese, è quella del Psg che ha proposto al Napoli 52 milioni più 7 di bonus. De Laurentiis, scrive il quotidiano Tuttosport, sta provando a resistere, sperando nel rilancio da parte del Manchester City. Rilancio che, a quanto pare, non ci sarà, perché le attenzioni dei Citizens sono rivolte in Spagna, il nuovo obiettivo è Gimenez dell'Atletico Madrid. L'affare col Psg, dunque, sembra destinato a concludersi positivamente: la prossima settimana il senegalese lascerà l'azzurro dopo 6 anni.