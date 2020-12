Tuttosport - Osimhen salta anche la Sampdoria: spunta la data del rientro

Victor Osimhen ha già saltato cinque partite e, molto probabilmente, sarà costretto a rinunciare anche alla gara contro la Real Sociedad e quella successiva con la Sampdoria per la lussazione alla spalla rimediata in Nazionale. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che l'attaccante nigeriano spera di tornare a disposizione di Gattuso, almeno per la convocazione, in vista della partita di mercoledì 16 dicembre contro l'Inter, primo turno infrasettimanale di campionato.