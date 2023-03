Tuttosport - Tifosi Eintracht potrebbero radunarsi a Torino per scontrarsi con quelli del Napoli

Questo l'incredibile ipotesi sollevata dall'edizione odierna di Tuttosport.

Giornata di massima allerta a Torino per il timore di nuovi scontri tra tifosi del Napoli e quelli tedeschi. Questo l'incredibile ipotesi sollevata dall'edizione odierna di Tuttosport.

"L’ipotesi che i tifosi dell’Eintracht possano darsi appuntamento a Torino - dopo che mercoledì avevano messo a ferro a fuoco Napoli - per scontrarsi con i tifosi azzurri fa salire l’allarme nel capoluogo piemontese: la polizia è in allerta. Una possibilità da scongiurare, per una sfida che dovrebbe riempire lo stadio: si va verso il tutto esaurito".