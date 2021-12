Il cartellino giallo di Anguissa, la Juve e l'idea che poi non è così geniale

Sapete di quelle storie che un amico racconta a un amico, che poi quell’amico la racconta ad un altro amico, e così, fino all’infinito? Ecco. Un amico ieri mi ha fermato in strada e mi ha detto, pensando di aver avuto un intuizione geniale: “Domani Anguissa si fa ammonire con lo Spezia, stai sicuro!”.

Ed io, che sicuro quando si tratta di pallone non lo sono mai, mi sono permesso di avanzare qualche dubbio su questa sicurezza: “E perché? Come lo sai?”. E quell’amico, che poi amico non era perché l’avevo visto giusto qualche volta, mi fa: “Perchè è diffidato e poi deve andare in Coppa D’Africa, quindi si fa ammonire e sconta la squalifica quando non c’è”.

Brillante questo amico che poi amico mio non è. Resto in meditazione qualche secondo, perché poi queste cose mica mi entusiasmano più di tanto. E, soprattutto, una paura mi assale mentre il mio amico che amico non è si è già allontanato con l’andatura di chi si ritiene soddisfatto. Poniamo il caso che Anguissa abbia avuto questa idea, e mettiamo pure il caso che provi a rimediare un cartellino contro lo Spezia e che si becca la squalifica, che succede se poi la Coppa d’Africa decidono di rinviarla? Alla Befana c’è la Juve, poi vuoi vedere che questa idea geniale tanto geniale non lo sarebbe più? Chissà cosa ne pensa il mio amico che amico non è. E chissà cosa ne pensa Anguissa. Giudizio Frank, giudizio!