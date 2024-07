Il colpo Neres è possibile: ha chiesto la cessione al Benfica, cifre e dettagli

In attacco non arriverà solo il sostituto di Osimhen. Con la cessione di Lindstrom all’Everton, da ieri ufficiale, servirà una nuova pedina offensiva, un jolly di qualità ed esperienza che possa portare imprevedibilità, gol e assist. Lo assicura la Gazzetta dello Sport che fa riferimento a David Neres, definito l’identikit perfetto per le esigenze del nuovo Napoli. Il Benfica lo valuta intorno ai 25mln, più meno ciò che De Laurentiis potrebbe incassare tra un anno se Lindstrom sarà riscattato.

Si tratta di un'opportunità. Se i portoghesi dovessero accettare un prestito con diritto, la trattativa potrebbe accendersi di colpo. Potrebbe assicurare quei gol e quegli strappi sulla trequarti che mancheranno ora che non c’è più Zielinski: "Neres salta l’uomo nello stretto e sa attaccare la profondità. Ma, cosa più importante, ha la fame di chi cerca una nuova sfida per rilanciarsi. Il brasiliano ha chiesto la cessione al Benfica, stanco di vivere all’ombra di Di Maria. Napoli sarebbe una grande opportunità anche per lui e lo sa. Per questo aspetta, senza ansia e con fiducia. Neres sembra l’uomo giusto da piazzare nel pacchetto alle spalle del centravanti".