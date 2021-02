Il dato allarmante che smaschera le difficoltà del Napoli (e di Gattuso)

Non solo i gol subiti e gli errori difensivi. C'è un dato preoccupante che smaschera le difficoltà del Napoli e dunque di Gattuso. Quale? Il primo tiro in porta è arrivato con Osimhen al minuto 87, un tentativo al volo facilmente neutralizzato dal portiere. Prima di allora, solo sterile possesso palla e il solletico alla difesa avversaria. Il Napoli è stato incapace di pungere e le assenze sono solo un alibi, per quest'aspetto. In campo, infatti, c'erano comunque calciatori come Insigne, Politano, Osimhen, Fabian e, nella ripresa, Zielinski.

ATTACCO STERILE - Eppure, nonostante la mole di gioco e le qualità dei singoli, il collettivo ha fatto fatica. Senza schemi studiati e con poche idee, il Napoli s'è affidato a qualche guizzo evanescente. Così, solo al minuto 87 è arrivato il primo tiro in porta. Troppo poco per provare a riaprire la partita. Il Granada ha fatto due reti e poi s'è difesa con ordine senza soffrire particolarmente. Servirà ben altro atteggiamento nella gara di ritorno per provare a vincere e a conquistare gli ottavi di finale di Europa League.