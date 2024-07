Live Il giorno della presentazione di Buongiorno: alle 15 l'inizio della conferenza stampa

Confermata la nostra indiscrezione.

Alessandro Buongiorno, neo difensore del Napoli, parlerà in conferenza dopo il suo esordio in maglia azzurra contro gli albanesi dell'Egnatia. Oggi, lunedì 29 luglio, l'ex capitano del Torino, sarà presentato ufficialmente dal club azzurro in conferenza stampa al Teatro Tosti di Castel di Sangro. L'orario dell'inizio della presentazione è fissato per le ore 15 e TuttoNapoli.net ovviamente riporterà tutte le sue parole nella nostra diretta testuale.