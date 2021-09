Il grande colpo di mercato è stato 'bloccato' il 31 agosto

Doveva partire, sembrava questo il suo destino, poi grazie a Spalletti è rimasto, ora il Napoli se lo gode. Adam Ounas è stato il vero colpo a sorpresa del mercato. Il 31 agosto è stato dichiarato incedibile dalla società su chiara indicazione del suo allenatore. Ounas è rimasto perché Spalletti ha intravisto in lui doti da spacca-partite, un giocatore perfetto per sbloccare gare chiuse o per sfruttare gli spazi in contropiede. Da quando è cominciato il campionato ha saputo come farsi valere, con Genoa, Juve e Leicester ha cambiato volto alle partite, ieri ha procurato due cartellini gialli e ha infiammato il pubblico con le sue serpentine.

La stagione di Crotone lo ha aiutato ad imporsi, gli ha fatto capire che la Serie A poteva essere il suo palcoscenico. Non tutti esplodono presto. Lui, classe '96, non ha mai avvertito la giusta fiducia nel Napoli. Era uno dei tanti, una semplice riserva, ogni tanto partiva da titolare ma senza la stima dei tecnici di turni faticava ad emergere. Con Spalletti è cambiato tutto. Ounas è rimasto, ha rinnovato per un anno (scadenza 2023) ed ha accettato con umiltà l'incarico di uomo dagli ultimi venti minuti. Perché rifiutarlo, se i risultati sono sempre questi....