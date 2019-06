Il mister x sul mercato: Milik avrà una spalla?

Chi compra il Napoli? Se lo chiedono in molti in questi giorni ed alcune risposte iniziano ad arrivare. Il secondo acquisto in via di definizione è Kostas Manolas, che dovrebbe aggiungersi a Giovanni Di Lorenzo da tempo ufficializzato dal Napoli. Si parte dunque dal reparto difensivo, per andare a costruire la squadra che sarà. Sulla trattativa James, poi, è stato già detto tutto e le sensazioni restano più che positive.

C’è un ruolo, però, che probabilmente il club andrà a coprire. Nessuna bocciatura per Arek Milik, ma la necessità di andare a completare uno slot che lo scorso anno avrebbe necessitato di essere integrato. Il polacco è per caratteristiche un ‘9’ atipico, di grande tecnica e capace di dialogare molto per i compagni. Quel che gli manca è probabilmente quella capacità di segnare le reti sporche, quelle in mischia dopo una serie di carambole. Una punta che sappia salire la squadra quando serve lanciare l’ultimo assalto in situazioni disperate quando il tempo inizia a scarseggiare. Uno, per fare un esempio immediatamente comprensibile, alla Pampa Sosa ai tempi della cavalcata che aveva riportato gli azzurri nella massima serie.

Difficile da identificare. Non a caso, più volte il Napoli ha effettuato sondaggi per Duvan Zapata, grande ex esploso nell’ultima stagione all’Atalanta e che si sta confermando su altissimi livelli anche in Coppa America con la maglia della Colombia. È quello l’identikit che riassume il desiderio della società, un calciatore con grande fisico e capace di far salire la squadra usando fisico ed astuzia. Difficile, se non impossibile, sarà arrivare al colombiano classe ’91 che l’Atalanta valuta ben oltre i 50 milioni di euro. Dunque, se negli altri ruoli i desideri del club sembrano essere abbastanza chiari, resta da capire chi sia il nome nascosto nel taccuino di di Giuntoli per fornire ad Ancelotti un’alternativa di peso nel reparto offensivo. Il mister X del mercato estivo del Napoli potrebbe assumer proprio le sembianze di un numero ‘9’ che non rappresenti una bocciatura a Milik, ma una validissima alternativa.