Il Napoli al Bernabeu seguendo lo slogan lanciato da Mazzarri

Il Napoli di Walter Mazzarri ha già un nuovo slogan: tornare a giocare a calcio. "L'anno scorso il Napoli ha sposato il concetto del gioco, noi quando è possibile dobbiamo ripartire proprio da lì. Devo aiutare questi ragazzi a ritrovare quel filo conduttore, come nel primo tempo di Bergamo. Da ora in poi proveremo sempre a giocare a calcio", ha dichiarato il nuovo allenatore azzurro nella conferenza stampa alla vigilia del big match di Champions col Real Madrid.

Un messaggio chiaro in riferimento a Rudi Garcia e a tutte le difficoltà riscontrate dal Napoli in questo inizio di stagione. C’è la voglia di dare continuità alla bella vittoria di Bergamo in cui, seppur con pochissimi allenamenti, si è vista la mano di Mazzarri e alcuni concetti di gioco del Napoli dell’anno scorso con Spalletti.

Attualmente al secondo posto del Gruppo C di Champions League con 7 punti, il Napoli può centrare il passaggio agli ottavi con un turno di anticipo se questa sera vince al Bernabeu. Può bastare anche un pari, ma solo nel caso in cui il Braga non vinca con l’Union Berlino. Se il Napoli perde, supera il turno se anche i portoghesi vengono sconfitti. Qualora non si verificasse nessuna di queste ipotesi, sarà decisiva Napoli-Braga del 12/12.

La squadra di Mazzarri sfiderà un Real che come al solito potrà sì sfruttare il fattore Bernabéu, ma che si presenterà comunque in campo senza ben otto titolari, con pochissime alternative e con tanti ragazzi della Cantera. Questa sera il nuovo allenatore azzurro può subito centrare il primo mini obiettivo e presentarsi al meglio per la sfida di campionato contro l’Inter.