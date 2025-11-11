Il Napoli compra ancora! Gazzetta annuncia: "Il centrocampista arriva subito"

II Napoli è alla ricerca di un centrocampista per completare l'organico della mediana rimasto senza un vero vice Anguissa. E visto che il camerunese partirà per la Coppa d'Africa, il nuovo innesto dovrebbe arrivare il prima possibile. Magari proprio in apertura della sessione di gennaio.

I nomi li fa La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Kobbie Mainoo è l'obiettivo principale: talento inglese, classe 2005, già in estate era stato sondato da Manna che aveva trovato apertura massima nel giocatore che anche adesso spinge per andare via, anche solo in prestito".

Mainoo, ma non solo: "In alternativa per la mediana, piace sempre Lorenzo Pellegrini della Roma, che Gasp ha rivitalizzato ma che ha un contratto in scadenza nel 2026. II Napoli investirà ancora, vedremo chi sarà il prescelto".