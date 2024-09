Il Napoli fa il pieno di autostima allo Stadium: Conte ha cambiato l'anima ed ora anche modulo

vedi letture

Antonio Conte non ha vinto la partita contro la Juventus, ma di certo ha vinto un’altra sfida: dopo aver cambiato l’anima della squadra, ieri ha cambiato anche la pelle, scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando lo score di tre vittorie e un pareggio nelle ultime quattro partite, con un solo gol subito (su rigore, con il Parma) e un pieno di autostima allo Stadium.

"Sono moderatamente soddisfatto", il virgolettato di Conte nel post-partita che viene rimarcato in merito ad un Napoli che è passato dagli schiaffi del 18 agosto a Verona, alla passerella di Torino: "Ho detto moderatamente perché quando non vinci devi valutare gli aspetti positivi e quelli negativi. Ma dopo questa giornata siamo più ricchi: in poco tempo abbiamo lavorato su due sistemi, ora spetta a me far quadrare la situazione. Per Motta meglio la Juve? Il dato inconfutabile è che il nostro portiere non si è mai sporcato le mani, mentre Di Gregorio ha fatto parata incredibile e poi una su McTominay".